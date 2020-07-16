بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات بين رؤساء بلديات أمانة مكة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، جملةً من القرارات الإدارية، وذلك بتدوير مهام رئاسة البلديات الفرعية والمرتبطة بمكة المكرمة وتكليف عدد من المهندسين.

وتم تكليف عدد من الموظفين بأعمال إدارية في عددٍ من الإدارات التابعة للأمانة، وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل واستمرارًا لتطوير العمل الإداري داخل الأمانة؛ بهدف تحسين مستوى الأداء ورفع الإنتاجية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة، أن التعيينات والتنقلات تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل وضخ دماء جديدة شابة في المناصب القيادية استجابةً لأهداف برنامج التحول الوطني الذي تنفذهُ الأمانة في مختلف إداراتها ووحداتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن جملة القرارات الإدارية الجديدة الصادرة التي جاءت سعيًا لتطوير مستوى الأداء في العمل وضمان زيادة الكفاءة بما يخدم العملية الإدارية بالأمانة، وفق أعلى معايير الجودة.

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وجاءت القرارات كالتالي: تكليف المهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيساً لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية.

كما تم تكليف المهندس مصطفى بن علي عيد رئيساً لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيساً لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية.

وتم تكليف المهندس أيمن بن محمد وقّاد رئيساً لبلدية جنوب مكة الفرعية، والمهندس سامي بن سلطان النفيعي مديرًا للإدارة الفنية لبلدية المعابدة الفرعية، و المهندس راكان بن عبد الرحمن الشمري مديرًا للإدارة الفنية ببلدية الشرائع الفرعية، والمهندس محمد بن غالب المشيخي مساعدًا لمدير عام شؤون البلديات للبلديات المرتبطة.

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