وزير الموارد البشرية يعتمد 3 عقوبات لمخالفي نظام التعطل عن العمل

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل.

وذكرت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن الوزير الراجحي، وافق على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

ـ مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، غرامة 50 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العاملين.

ـ مخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض.. العقوبة 10 آلاف ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العاملين.

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ـ مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض.. والعقوبة غرامة 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

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