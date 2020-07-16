جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في 17 برنامجًا ودبلومًا

للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ
أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن موعد التسجيل في عدد من البرامج والدبلومات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول أن بوابة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة تفتح يوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ وتغلق البوابة يوم الخميس 23/12/ 1441هـ، مضيفًا أن عدد البرامج والدبلومات المتاحة هذا العام بلغت 17 برنامجًا، منها دبلوم الفندقة والسياحة ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية ودبلوم الخرائط ونظم المعلومات ودبلوم العلاقات العامة، إلى جانب الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
من جانبه، أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان أن خطوات التسجيل يمكن الاطلاع عليها على موقع العمادة وتتضمن الدخول على صفحة التسجيل واختيار أيقونة «مستخدم جديد» وإنشاء حساب شخصي للطالب مع ضرورة تعبئة البيانات الشخصية الصحيحة.
وأضاف زعقان أن الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة يتطلب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو القانون أو الحقوق أو الأنظمة، فيما يتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات علم الاجتماع أو خدمة اجتماعية أو علم النفس.
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