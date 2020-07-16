وزارة التعليم: استقلال 3 جامعات لا يمس المجانية ومكافآت الطلبة

أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن استقلال 3 الجامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع مراحل البكالوريوس، وذكرت الوزارة-عبر تويتر- أن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة.

وفيما أكدت الوزارة استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية، أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

Advertisements

وقال الوزير آل الشيخ عبر حسابه بتويتر: «أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير... ».

اقرأ أيضا:

وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال 3 جامعات