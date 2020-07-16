«المرور»: بداية الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي» للمركبة 22 يوليو

أكد المرور السعودي، اليوم الخميس، أنه تبقى 6 أيام على بدء بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة؛ الذي يبدأ تطبيقه 22 يوليو الجاري.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باقٍ ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.. هدفنا سلامتكم».

وفي وقت سابق صرّح مسؤول في الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود تأمين آليًا والمقرر العمل به مع بداية شهر ذي الحجة من عام 1441هـ.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت قيمة الغرامة المالية التي يتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150 ريالًا.

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