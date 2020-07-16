«أرامكو» تنضم لمبادرة دولية لتقليل الأثر الكربوني.. و«بوب دادلي»: إنجاز

انضمت شركة «أرامكو» السعودية إلى مبادرة تضم شركات نفطية أوروبية وأمريكية، تمثل ثلث صناعة النفط في العالم، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية لعملياتهم النفطية؛ حيث يتعهد الأعضاء في مبادرة «مناخ النفط والغاز» بتخفيض كثافة الكربون لعملياتهم النفطية بما يتراوح بين 20 – 21 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من الخام بحلول العام 2025، ما يمثل تخفيض بنسبة 13% تقريبًا من مستويات العام 2017، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج»، الأمريكية، اليوم الخميس.

وتضم المبادرة إلى جانب «أرامكو» السعودية، شركات مثل «رويال داتش شل» و«بي بي» البريطانية و«إيكسون موبيل» الأمريكية و«توتال» الفرنسية، وتضع هدفًا أكبر من الهدف الذي سبق وأن حددته الرابطة الدولية لمنتجي الغاز والنفط، والذي تمثل في تخفيض 18 كجم فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط.

وتهدف المبادرة إلى إزالة ما يقرب من 52 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول العام 2025، في تحرك دولي جديد من قبل شركات النفط للمساهمة في حل أزمة تغير المناخ، وقال مسؤول المبادرة، المدير التنفيذي السابق لـ«بي بي»، بوب دادلي، إن هدف مبادرة «مناخ النفط والغاز» أكثر أهمية؛ لأنه يضم شركات إنتاج النفط الخاصة والمملوكة من الدولة، مقارنة بـ«رابطة منتجي النفط والغاز»، التي تمثل 40% فقط من الصناعة.

وأوضح مسؤول المبادرة لـ«بلومبرج» أنها «بداية جيدة.. إنه إنجاز، تجميع كل هذه الشركات سويا.. شركات النفط الوطنية التي تتعرض لضغوط خاصة بها، والشركات الأوروبية والأمريكية، للعمل سويًا وخصوصًا في وقت الجائحة.. إنها خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة لشركات النفط الوطنية أن تضع أهداف صوب أعنيها لتخفيض الانبعاثات».

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