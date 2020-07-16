تدوير رؤساء بلديات أمانة العاصمة المقدسة

وأكّد أن التعيينات والتنقلات تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل وضخ دماء جديدة شابة في المناصب القيادية استجابةً لأهداف برنامج التحول الوطني الذي تنفذهُ الأمانة في مختلف إداراتها ووحداتها الإستراتيجية، مشيراً إلى جملة القرارات الإدارية الجديدة الصادرة التي جاءت سعياً لتطوير مستوى الأداء في العمل وضمان زيادة الكفاءة بما يخدم العملية الإدارية بالأمانة، وفق أعلى معايير الجودة.
وجاء تكليف المهندس بندر بن خضر الشريف رئيساً لبلدية أجياد الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيساً لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيساً لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيساً لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيساً لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيساً لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيساً لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيساً لبلدية الشرائع الفرعية، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيساً لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس أيمن بن محمد وقّاد رئيساً لبلدية جنوب مكة الفرعية، والمهندس سامي بن سلطان النفيعي مديراً للإدارة الفنية لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس راكان بن عبدالرحمن الشمري مديراً للإدارة الفنية ببلدية الشرائع الفرعية، والمهندس محمد بن غالب المشيخي مساعداً لمدير عام شؤون البلديات للبلديات المرتبطة.
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