نزع 160 عقارا لصالح الدائري الخامس بمكة

طالب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة ملاك عقارات مخطط ولي العهد رقم 4 بسرعة مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة والكائن بحي العوالي بمكة المكرمة لإنهاء إجراءات ملكياتهم العقارية. وتأتي العقارات المنزوعة والتي تقدر بـ160 عقارا من أجل تنفيذ ازدواج طريق الشميسي - الكر - في مرحلته الثانية لطريق "الدائري الخامس" والتي تعد العقارات المشار إليها متعارضة مع تنفيذ المشروع.

وكان تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الخامس الذي سيربط العاصمة المقدسة بالطرق الخارجية قد بدأ، لتسهيل الوصول إليها، وتُقدر تكلفة المراحل المتبقية منه بـ885 مليون ريال.

وأوضحت وزارة النقل أن المرحلة الثانية، ستمتد لـ2.60 كلم، وتشمل تنفيذ تقاطع يخدم مخططات ولي العهد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة بطول 9.90 كلم، والرابعة طولها 2.40 كلم، وتشمل جسر وادي عرنة الذي يبلغ طوله 475 متراً.

يذكر أن تنفيذ المشروع يأتي على 4 مراحل، وقد تم إنجاز الأولى منها، وأصبحت متاحة لحركة السير، وهي تبدأ من تقاطع الليث بطول 7 كلم باتجاه الطائف.