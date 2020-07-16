نزع 160 عقارا لصالح الدائري الخامس بمكة

وكان تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الخامس الذي سيربط العاصمة المقدسة بالطرق الخارجية قد بدأ، لتسهيل الوصول إليها، وتُقدر تكلفة المراحل المتبقية منه بـ885 مليون ريال.
وأوضحت وزارة النقل أن المرحلة الثانية، ستمتد لـ2.60 كلم، وتشمل تنفيذ تقاطع يخدم مخططات ولي العهد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة بطول 9.90 كلم، والرابعة طولها 2.40 كلم، وتشمل جسر وادي عرنة الذي يبلغ طوله 475 متراً.
يذكر أن تنفيذ المشروع يأتي على 4 مراحل، وقد تم إنجاز الأولى منها، وأصبحت متاحة لحركة السير، وهي تبدأ من تقاطع الليث بطول 7 كلم باتجاه الطائف.
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