تطوير مكة تكمل استعداداتها بالمشاعر المقدسة

ضمن استعدادات حكومة المملكة لاستقبال حجاج وضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1441، تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشاريع مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة المهندس علاء النفيعي عدداً من المشاريع التي تم تنفيذها في عدد من المواقع في المشاعر المقدسة، ووقف على مستجدات منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.
وتأتي هذه الجولات التفقدية، للوقوف على الجاهزية التامة لتلك المواقع الحيوية خدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1441، وتقدير كيفية الاستفادة منها في تقديم الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام في كافة المواقع.
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