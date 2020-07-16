السعودية اليوم / أمانة الاحساء تكثف استعدادتها لتجهيز المسالخ لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الأضحى



الأحساء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واس

كثفت أمانة الأحساء استعدادتها لتجهيز مسالخها الثلاث لاستقبال قاصديها من المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى وذلك وفقاً لخطط وبرامج متواصلة وفق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن الأمانة تُكثف جهودها في الفترة الراهنة لإتمام تجهيز المسالخ وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، إضافة إلى تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة المعاقين وصالات للجمعيات والمتعهدين ، مشيراً إلى تكثيف عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي التي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام وبصفة دائمة .

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات " الإدارة العامة لصحة البيئة " أتاحت للمطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأنعام خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى المبارك رفع طلب لإصدار تصريح مؤقت للذبح وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط "المؤقت " والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفيروس كورونا المستجد ، على أن يكون البدء في استقبال طلبات التصاريح من يوم الأحد المقبل 28 ذوالقعدة حتى تاريخ 4 ذوالحجة هو آخر الأيام المحددة لطلب إصدار التصاريح الإلكترونية المؤقتة للذبح في المطابخ الأهلية ، وسيكون هناك تعاون وتنسيق بين الأمانة ومديرية الشرطة والإيعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .

من جانبه بين وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري أنه يتوجب على المطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأنعام خلال الأيام المسموح بها من شهر ذي الحجة التقيد باللوائح والأنظمة المقرة لذلك ومنها أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بها، والالتزام بتطبيق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة ، والحرص على النظافة الدائمة ، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات والتخلص منها يومياً وفق الآلية التي تحددها الأمانة، وتعهد صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح .

// انتهى //

16:26ت م

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الأحساء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واسكثفت أمانة الأحساء استعدادتها لتجهيز مسالخها الثلاث لاستقبال قاصديها من المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى وذلك وفقاً لخطط وبرامج متواصلة وفق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (COVID19) في المرافق العامة والرامية إلى رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي .وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن الأمانة تُكثف جهودها في الفترة الراهنة لإتمام تجهيز المسالخ وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المواطن والمقيم في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، إضافة إلى تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة المعاقين وصالات للجمعيات والمتعهدين ، مشيراً إلى تكثيف عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي التي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام وبصفة دائمة .ولفت الانتباه إلى أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات " الإدارة العامة لصحة البيئة " أتاحت للمطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأنعام خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى المبارك رفع طلب لإصدار تصريح مؤقت للذبح وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط "المؤقت " والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفيروس كورونا المستجد ، على أن يكون البدء في استقبال طلبات التصاريح من يوم الأحد المقبل 28 ذوالقعدة حتى تاريخ 4 ذوالحجة هو آخر الأيام المحددة لطلب إصدار التصاريح الإلكترونية المؤقتة للذبح في المطابخ الأهلية ، وسيكون هناك تعاون وتنسيق بين الأمانة ومديرية الشرطة والإيعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .من جانبه بين وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري أنه يتوجب على المطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأنعام خلال الأيام المسموح بها من شهر ذي الحجة التقيد باللوائح والأنظمة المقرة لذلك ومنها أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بها، والالتزام بتطبيق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة ، والحرص على النظافة الدائمة ، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات والتخلص منها يومياً وفق الآلية التي تحددها الأمانة، وتعهد صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح .// انتهى //16:26ت م0153

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