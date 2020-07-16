السعودية اليوم / فرق التطوع بالهلال الأحمر في حائل تقيم نقاط فرز وفحص أولية في عدد من المساجد



حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واس

تواصل فرق التطوع التابعة لفرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل أعمالها التطوعية من خلال إقامة نقاط فرز وفحص أوليه في عدد من المساجد داخل الأحياء السكنية بمدينة حائل، وذلك لفرز المصلين قبل أداء فريضة الصلاة والتأكد من سلامتهم.

وتقوم هذه المبادرة بفرز المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات حول تطبيق التباعد الاجتماعي وسبل الحماية الشخصية للحد من خطورة انتشار

// انتهى //

16:24ت م

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حائل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليه 2020 م واستواصل فرق التطوع التابعة لفرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل أعمالها التطوعية من خلال إقامة نقاط فرز وفحص أوليه في عدد من المساجد داخل الأحياء السكنية بمدينة حائل، وذلك لفرز المصلين قبل أداء فريضة الصلاة والتأكد من سلامتهم.وتقوم هذه المبادرة بفرز المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات حول تطبيق التباعد الاجتماعي وسبل الحماية الشخصية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.// انتهى //16:24ت م0151

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