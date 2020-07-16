السعودية اليوم / القضاء على إرهابيين اثنين جنوب الجزائر



الجزائر 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

قضت قوات من الجيش الجزائري، خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة المدية جنوب الجزائر، على عنصرين إرهابيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنها خلال العملية التي لا تزال متواصلة، حجزت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف .

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16:24ت م

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