ثقافي / أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة القصة القصيرة



جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلن النادي الأدبي الثقافي، بمحافظة جدة أمس ، أسماء الفائزين بمسابقتة للقصة القصيرة 2020م ، حيث أوصت لجنة التحكيم بفوز خمسة مشاركين على أن تُحجب جائزة المركز الأول سعياً للوصول بالمشاركات القصصية إلى معايير التميز والجودة المطلوبة .

وفاز بالمركز الثاني حضية خافي، وبالمركز الثالث خلف سرحان القرشي، في حين جاء المركز الرابع لمحمد الشهري ، والخامس سارة القوزي ، والمركز السادس كامل عبدالجواد رزق .

وتهدف المسابقة إلى دعم وتعزيز كتابة القصة القصيرة، وتجويد الأعمال الخاصة بها والإسهام في نشر ثقافة السرد من خلال تقييم وتقدير الأعمال القصصية الرصينة، إضافة إلى إبراز كُتّاب القصة والتعريف بهم على الساحة الأدبية وتشجيع كتابة القصص .

يذكر أن أدبي جدة بدأ في استقبال المشاركات في مسابقة القصة القصيرة "جائزة رواق السرد للقصة القصيرة", وذلك عبر الرابط الخاص بالمسابقة المنشور على حساب النادي، مشترطاً مشاركة قصة قصيرة واحدة لكل متسابق، فيما سيكرم الفائزين في حفل يقيمه بعد الحج بحضور عدد من المثقفين والأدباء .

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16:22ت م

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