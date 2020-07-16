السعودية اليوم / تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة .

// انتهى //

16:06ت م

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تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في تونس، 1327 حالة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة .// انتهى //16:06ت م0141

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