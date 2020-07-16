شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان نفايات وتعقيم 1172 موقعاً في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس حملة رقابية أسفرت عن رفع 7611 طناً من النفايات، وإزالة 4845 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9544 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما قامت الأمانة بغسل وتطهير وتعقيم 1172 موقعاً، بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 188110 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز البلاغات الموحد على الرقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات إضافة إلى التواصل عبر منصات الأمانة الإلكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.