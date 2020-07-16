شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز إلكترونيا .. "بر الشرقية" تحدد أسعار الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

حددت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أسعار الأضاحي لهذا العام 1441 هـ لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي لأدائها وحجزها إلكترونياً، وذلك ضمن برنامج الأضاحي الذي تنفده بعنوان "بقيت كلها للفقير".

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الأضاحي هذا العام ستوزع كاملة على الفقير دون تقسيمً، حاثاً الراغبين في أداء شعيرة الأضحية لحجزها إلكترونياً عبر الرابط https://adahi.alber.org.sa/ .

من جهته بين مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي فيصل بن مقبل المسند أن أسعار الأضاحي بلغت 1490 ريالاً للنعيمي، و1150 ريالاً للسواكني، و1080 ريالاً للروماني، و855 ريالاً للبربري، شاملاً الذبح والتقطيع والتغليف والتجميد والتوزيع على المستحقين، مشيراً إلى أن الجمعية تختار الأضاحي حسب الشروط الشرعية وتضمن وصولها لمستحقيها المسجلين، وإرسال رسائل للمضحين فور الذبح للتحلل.

يذكر أن الجمعية وزعت العام الماضي 1440 هـ ما يقارب 73.7 طن استفاد منها 5416 أسرة، فيما وزعت عام 1439 هـ 108.4 طن لـ 7000 أسرة، ووزعت عام 1438 هـ 58 طن لـ 4200 أسرة.