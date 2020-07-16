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جامعة الملك خالد تنظم دورة لإدارة حسابات المؤسسات على تويتر
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، وضمن مشروع “مبادرون” برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة الحسابات المؤسساتية في تويتر”، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 28 ذي القعدة، وتقدمه مديرة إدارة الإعلام والاتصال بالجامعة سارة محمد القحطاني.
ويستهدف البرنامج المهتمين بالسوشيال ميديا والإعلام الجديد وجميع شرائح المجتمع، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط (هنا) وذلك قبل انعقاد البرنامج.
وأوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالحسابات المؤسساتية في تويتر، وآلية إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتشغيل الحساب المؤسسي في تويتر، وفهم ممارسات النجاح في الحسابات المؤسساتية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها القسم لتطوير المهارات الإعلامية لدى المهتمين بالمجال الإعلامي في كافة القطاعات.
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