فيديو.. متحدث الصحة : 5 نصائح لمن يرعى كبار السن

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية خاصة لمن يعمل على رعاية كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وجه العبدالعالي عدداً من النصائح قال فيها لكل من يرعى كبيرًا في السن، يجب عليه ما يلي:

لبس الكمامة

غسل اليدين

الالتزام بالتباعد الجسدي

عدم مشاركة الأدوات الشخصية .

ارتداء القفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبار السن.

ووجه العبدالعالي رسالة للمصابين بأمراض مزمنة قال فيها: اهتموا بأنفسكم وتواصلوا مع من تحبون ومارسوا هواياتكم اليومية وحافظوا على الخطط العلاجية واتبعوا نمطاً غذائياً صحياً.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2764 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4574) حالة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (243238) حالة.

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