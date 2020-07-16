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فيديو.. متحدث الصحة : 5 نصائح لمن يرعى كبار السن
دعا أصحاب الأمراض المزمنة للتقيد بالإجراءات الوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية خاصة لمن يعمل على رعاية كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وجه العبدالعالي عدداً من النصائح قال فيها لكل من يرعى كبيرًا في السن، يجب عليه ما يلي:
- لبس الكمامة
- غسل اليدين
- الالتزام بالتباعد الجسدي
- عدم مشاركة الأدوات الشخصية .
- ارتداء القفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبار السن.
ووجه العبدالعالي رسالة للمصابين بأمراض مزمنة قال فيها: اهتموا بأنفسكم وتواصلوا مع من تحبون ومارسوا هواياتكم اليومية وحافظوا على الخطط العلاجية واتبعوا نمطاً غذائياً صحياً.
يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2764 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4574) حالة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (243238) حالة.
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