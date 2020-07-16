السعودية | السعودية: 2764 إصابة جديدة بكورونا و4574 حالة تعافٍ

شكرا لقرائتكم السعودية: 2764 إصابة جديدة بكورونا و4574 حالة تعافٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4574 حالة تعافٍ و45 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة السعودية أن هناك استقراراً في الحالات الحرجة وإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.

وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2671 إصابة و5488 حالة شفاء جديدة، في استمرار لتراجع عدد إصابات كورونا اليومية وارتفاع حالات الشفاء، وبلغت الوفيات 42 حالة.

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وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر 45 ألف فحص يومياً.

تكثيف الفحوصات المخبرية

وأبانت أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا في السعودية، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

كما دشنت الصحة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء السعودية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الصحة السعودية جددت دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.