، مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" وإصابة ثالث بنيران مسلحين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهجوم شنته مجموعة كردية مناوئة للنظام

قتل شخصان وجرح ثالث في هجوم شنته مجموعة إيرانية معارضة في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، بحسب ما نقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم (الخميس).

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي حين هاجمهم مسلحون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة فقتل اثنان وأصيب الثالث بجروح جرى نقله إلى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه المجموعة المعارضة.

وبينت "إرنا" أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة، والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد "الباسيج" التي تضم متطوعين، ولم تكشف أسماؤهم.

وأضافت أن الهجوم وقع في قرية بلبر.

ويواجه النظام الإيراني منذ نحو أربعين عامًا مسلحين أكرادًا يستخدمون قواعد في كردستان العراقية المجاورة لشن هجمات على الحرس الثوري أو مؤسسات على الأراضي الإيرانية.محافظة كردستان إيران