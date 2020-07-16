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اختُتمت فعاليات مهرجان "البر" بالساحة الشعبية في مركز بيحان ببللحمر، بحضور نائب رئيس مجلس التنمية السياحية أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس مركز بيحان، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.
وتجول الدكتور وليد الحميدي على أجنحة المشاركين لنحو 50 مزارعاً في المهرجان، واطلع على منتجات الحبوب المحلية مثل: البر والذرة والشعير وغيرها من المنتجات المحلية، وشملت الجولة المواقع التي جُهزت بالكامل لعرض منتجات الأسر المنتجة المشاركة دعمًا لهم.
وأشاد "الحميدي" بالمنتجات المعروضة من الحبوب المختلفة والمميزة وبالتنوع الكبير الذي يشهده المهرجان بمشاركة المزارعين المحليين، مؤكداً أن جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس"كورونا" المستجد طُبقت من قِبل الجهات المشاركة في التنظيم، إلى جانب تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.
فيما قدّم رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله الأسمري شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد؛ نظير دعمه لإنجاح هذا المهرجان حرصاً منه على تشجيع ودعم المنتجات المحلية.
مهرجان البر مركز بيحان ببللحمر
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 03:15 PM
وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فايروس"كورونا"شاهد.. أمين عسير يرعى اختتام مهرجان البر ببللحمر
اختُتمت فعاليات مهرجان "البر" بالساحة الشعبية في مركز بيحان ببللحمر، بحضور نائب رئيس مجلس التنمية السياحية أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس مركز بيحان، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.
وتجول الدكتور وليد الحميدي على أجنحة المشاركين لنحو 50 مزارعاً في المهرجان، واطلع على منتجات الحبوب المحلية مثل: البر والذرة والشعير وغيرها من المنتجات المحلية، وشملت الجولة المواقع التي جُهزت بالكامل لعرض منتجات الأسر المنتجة المشاركة دعمًا لهم.
وأشاد "الحميدي" بالمنتجات المعروضة من الحبوب المختلفة والمميزة وبالتنوع الكبير الذي يشهده المهرجان بمشاركة المزارعين المحليين، مؤكداً أن جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس"كورونا" المستجد طُبقت من قِبل الجهات المشاركة في التنظيم، إلى جانب تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.
فيما قدّم رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله الأسمري شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد؛ نظير دعمه لإنجاح هذا المهرجان حرصاً منه على تشجيع ودعم المنتجات المحلية.
، شاهد.. أمين عسير يرعى اختتام مهرجان البر ببللحمر ،
المصدر : الخليج 365
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