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أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين ٢٩ذو القعدة - ٢٠ يوليو، الساعة ٨:٣٣ مساءً، حيث تكون الولادة بعدغروب الشمس على كل مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.
وأضاف لـ"الخليج 365": بناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر ٣٠يوماً، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء ٢٢ يوليو.
وأكد أنه بذلك ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة ٣٠ يوليو.
الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 03:04 PM
قال: ذو الحجة يولد مساء الاثنين القادم والثلاثاء هوالمتمم للشهرالفلكي هندي لـ"الخليج 365": وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 30 يوليو
أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين ٢٩ذو القعدة - ٢٠ يوليو، الساعة ٨:٣٣ مساءً، حيث تكون الولادة بعدغروب الشمس على كل مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.
وأضاف لـ"الخليج 365": بناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر ٣٠يوماً، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء ٢٢ يوليو.
وأكد أنه بذلك ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة ٣٠ يوليو.
، الفلكي هندي لـ"الخليج 365": وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 30 يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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