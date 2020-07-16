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ذكر رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا كيريل ديمترييف، اليوم (الخميس)، أن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وأنها تعمل أيضًا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.
ونقلت "رويترز" عن "ديمترييف"، أن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية، التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن ثمة شعورًا عامًا بأن ما يسمى بـ"مناعة القطيع" في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليونًا، لذلك سيكون الوضع جيدًا لإنتاج حوالي 30 مليون جرعة محلياً هذا العام، وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل.
وبين "ديمترييف" أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع خمس دول أخرى، ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.
وامتنع عن تحديد مكان أو إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه ذكر أن دولاً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبرت عن اهتمامها باستيراد اللقاح.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16
ذكر رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا كيريل ديمترييف، اليوم (الخميس)، أن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وأنها تعمل أيضًا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.
ونقلت "رويترز" عن "ديمترييف"، أن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية، التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن ثمة شعورًا عامًا بأن ما يسمى بـ"مناعة القطيع" في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليونًا، لذلك سيكون الوضع جيدًا لإنتاج حوالي 30 مليون جرعة محلياً هذا العام، وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل.
وبين "ديمترييف" أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع خمس دول أخرى، ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.
وامتنع عن تحديد مكان أو إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه ذكر أن دولاً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبرت عن اهتمامها باستيراد اللقاح.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:46 PM
"ديمترييف" أشار إلى أن موسكو أبرمت اتفاقات تصنيع مع 5 دول
ذكر رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا كيريل ديمترييف، اليوم (الخميس)، أن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وأنها تعمل أيضًا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.
ونقلت "رويترز" عن "ديمترييف"، أن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية، التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن ثمة شعورًا عامًا بأن ما يسمى بـ"مناعة القطيع" في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليونًا، لذلك سيكون الوضع جيدًا لإنتاج حوالي 30 مليون جرعة محلياً هذا العام، وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل.
وبين "ديمترييف" أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع خمس دول أخرى، ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.
وامتنع عن تحديد مكان أو إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه ذكر أن دولاً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبرت عن اهتمامها باستيراد اللقاح.
، روسيا تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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