شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها المجانية.. "التعليم" تنفي 3 مخاوف بعد قرار استقلال الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التعليم أن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة ، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

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