شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 50 سيارة تالفة من شوارع تبوك والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك الإجراء من قبل أمانة المنطقة بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل الأحياء وخارج الأحياء وتحسيناً للمشهد الحضري.
وبينت " الأمانة " أنه تم إزالة هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما يتسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل للحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكدة استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.
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