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رفع 50 سيارة تالفة من شوارع تبوك

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ازالة أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم خمسون سيارة تالفة ومتوقفة وذلك بعد وضع ملصقات الإنذار لأصحابها والسماح لهم بالمدة النظامية لإزالتها وذلك حسب الاجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية .

يأتي ذلك الإجراء من قبل أمانة المنطقة بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل الأحياء وخارج الأحياء وتحسيناً للمشهد الحضري.

وبينت " الأمانة " أنه تم إزالة هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما يتسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل للحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكدة استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.

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