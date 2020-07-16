791 إصابة كورونا جديدة في الكويت

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة.

وفيات كورونا في الكويت

كما أعلنت الصحة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال791 السابقة تضمنت 459 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 03ر58 في المئة و332 حالة لغير الكويتيين بنسبة 97ر41 في المئة.

إجمالي المتعافين

وكانت وزارة الصحة الكويتية اليوم أعلنت في وقت سابق الخميس شفاء 648 إصابة بمرض كوفيد-19 في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545.

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