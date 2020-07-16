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2020-07-16 إعادة كسر مضاعف لمصاب في حادث بعنيزة رد وتثبيت الكسر تحت التخدير العام متابعات الخليج 365 - واس نجح مستشفى الملك سعود بعنيزة، من رد وتثبيت كسر مضاعف متبدل في عظم الوجنة في الناحية اليمنى لمصاب في حادث سير ، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية، وجود كسر مضاعف متبدل في العظم الوجني الناحية اليمنى ضاغط على العصب تحت العينين مما سبب خدر في جناح الأنف وانخماص في المنطقة الوجنية من نفس الناحية أدى إلى عدم تناظر الوجه.

وقام أطباء جراحة الوجه والفكين برد وتثبيت الكسر تحت التخدير العام بالصفائح والبراغي، ولوحظ تراجع في الخدر وعودة تناظر الوجه بشكل طبيعي وخرج المصاب من المستشفى وهو يتمتع بحاله صحية جيدة ولله الحمد.



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