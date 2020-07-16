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روبوت لتعقيم الأيادي دون لمسها في عسير
ضمن فعاليات الروبوتات التعليمية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني فعالية عروض الروبوت التعليمي، الذي نفذه قسم النشاط العلمي للبنين والبنات، وذلك في مركز الواحة بخميس مشيط ، ضمن مبادرة حسن الوفادة في نسختها الثانية، والتي أطلقها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
نشر ثقافة الروبوت
ووفقا لخطة الفعالية ستنفذ على مرحلتين الأولى في الواحة “سنتر” بخميس مشيط، والثانية في مركز الراشد “مول” في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل ، بهدف نشر ثقافة “الروبوت” بين فئات المجتمع بوجه عام والطلاب والطالبات على وجه الخصوص وصولاً لتحقيق الأهداف التي رسمتها الإدارة العامة للتعليم لنشر وتعزيز مثل هذه المبادرات المثمرة ، واشتملت العروض على (ev3) ، و”الأردويتو” ، و (en boot) .
روبوتات الأطفال
واشتملت العروض على تقديم العديد من النماذج العلمية في الروبوتات تضمنت جهاز ( ام كيوب ) وهو جهاز مخصص للطفولة المبكرة من (٤-٥) سنوات ، وكذلك روبوت مخصص للأطفال من سن ( ٦- ٩) سنوات ويتكون من” LEGO ستيم” للإبداع والتصميم وحل المشكلات ، وجهاز مركب من قطع “LEGO” وبرمجته بواسطة تطبيق “سكراتش” باللغة العربية يتعلم من خلاله الطالب الإبداع والتصميم والهندسة وحل المشكلات والنقد البناء ،كما تم تقديم روبوت التعقيم وهو روبوت يتماشى مع جائحة كورون ا(كوفيد 19) وهو يعمل على تعقيم الأيادي دون لمسها.
يذكر أن العروض نفذت تحت إشراف فريق مختص يعنى بتوضيح وشرح مكونات الروبوتات للزائرين والزائرات ، وسط تفعيل للاشتراطات الاحترازبة والوقائية
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