بالأدلة.. مخترقو تويتر أقنعوا موظفين من الداخل لمساعدتهم 

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بعد تعرض موقع التدوينات القصيرة، تويتر، إلى واحدة من أكبر عمليات الاختراق لوسائل التواصل الاجتماعي في التاريخ، كشف موقع VICE US دليلًا بالصور عن تورط موظفين في الشركة في عملية الاحتيال.

وكشف موقع VICE US وMotherboard أنه تمت مشاركة لقطات شاشة توثق وجود أداة تعود لموظف من تويتر في الحسابات المخترقة، ما يعني أن أحد المطلعين أو العاملين بتويتر مسؤول عن موجة من عمليات الاختراق البارزة يوم الأربعاء.

وقال مصدر ادعى أنه من المسؤولين عن عملية الاختراق لـ Motherboard: استخدمنا مندوبًا قام فعليًا بكل العمل نيابة عنا، وأضاف مصدر آخر أنهم دفعوا لموظفين في الداخل.

وزود المصدران الموقع بأدلة مصورة عن تورط موظف من داخل تويتر في عملية الاختراق، وهي عبارة عن لقطات شاشة توثق تعامل الموظف مع حساب بينانس Binance وهو نفسه الحساب المسئول عن عملية الاختراق.

وتؤكد اللقطات كذلك أن حساب الموظف مد حساب بينانس Binance وزوده بالأداة التي يمكن من خلالها تنفيذ عملية الاختراق والتحكم الكامل في المنصة.

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اعتراف ضمني من الشركة:

وبدورها قالت شركة تويتر إنها لا تزال تحقق في ما إذا كان موظف داخلي اخترق الحسابات بنفسه أم أنه منح القراصنة إمكانية الوصول إلى الأداة.

ويوحي هذا التصريح باعتراف ضمني من الشركة أن أحد موظفيها متورطٌ بالكامل في قضية الاختراق الأكبر من نوعها.

الحسابات المتضررة:

ومن بين الحسابات التي تم اختراقها: باراك أوباما وجو بايدن، وكيم كارداشيان، وإلون موسك، وكاني ويست، ووارن بافت، وجيف بيزوس، وبيل جيتس، ومايكل بلومبرغ، وحساب آبل، وأوبر، وكاش آب، وفلويد مايويذر جونيور، وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وويز خليفة.

وقال بعض الخبراء إن الحادث أثار تساؤلات حول الأمن السيبراني على تويتر، بعد أن وقع عدد كبير من الضحايا لعملية الاختراق؛ وهو ما أدى إلى هبوط أسهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

وتمكن المخترقون من جمع مبلغ يُقدر بـ 100 ألف دولار، بعد أن طلبوا من المستخدمين عبر الحسابات المخترقة بإرسال مبالغ مالية بعملة البيتكوين خلال 30 دقيقة على أن يعيدوها لهم مضاعفة.

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