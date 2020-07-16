السعودية | مسابقة لتصميم طابع بريدي حول رئاسة السعودية لقمة العشرين

شكرا لقرائتكم مسابقة لتصميم طابع بريدي حول رئاسة السعودية لقمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) مسابقة "خلي طابعك طابعنا" لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

وبدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، وتنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وستعقد قمَّة القادة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الرياض.

الملك سلمان يترأس قمة لمجموعة العشرين في مارس الماضي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء، عبر طوابع بريدية، على مكانة المملكة الإقليمية والدولية، وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير.

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وتتمحور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي. يذكر أن المسابقة بدأت من يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس 6 أغسطس/آب المقبل.

وحدد البريد السعودي شروطاً لهذه المسابقة تتصل بعناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة [email protected] .

وسيحصل الفائزون الأربعة بالمسابقة على جوائز بقيمة 10 آلاف ريال سعودي لكل منهم.