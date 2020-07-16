محمد بن مسعود - الدمام - اعتباراً من دور المجموعات.. دوري ابطال آسيا 2020 يستكمل في الدوحة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي، أكد في وقت سابق، التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية، هي: الهلال حامل اللقب، إضافة إلى النصر والأهلي والتعاون.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 02:29 PM Advertisements

بمشاركة الهلال والنصر والأهلى والتعاون

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي، أكد في وقت سابق، التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

يذكر أن الأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية، هي: الهلال حامل اللقب، إضافة إلى النصر والأهلي والتعاون.