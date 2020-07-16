محمد بن مسعود - الدمام - تقام ألعاب المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً كل سنتين أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية". وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.اللجنة الأولمبية الدولية دكار 2022

بسبب كورونا.. تأجيل أولمبياد الشباب في دكار من عام 2022 إلى 2026 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-16 أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية". وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية. Advertisements 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 01:47 PM تقام ألعاب المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً كل سنتين تقام ألعاب المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً كل سنتين أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية". وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.

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المصدر : الخليج 365

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