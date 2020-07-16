شكرا لمتابعة خبر عن تعرف بالأسماء على حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قرر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة، ضمن خطة الأمانة الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات البلدية، بمكة المكرمة بحسب رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

والقرار شمل تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.

و تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.