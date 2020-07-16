شكرا لمتابعة خبر عن عضو بمجلس الشورى: تركيا سرقت منذ زمن مقتنيات حجرات النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد عضو مجلس الشورى، عبدالهادي العمري، على ضرورة استعادة المملكة مقتنيات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التى نهبتها تركيا.

وأوضح أن هذه المقتنيات سرقتها تركيا منذ زمن، وأنها حالياً موجودة في القصر العالي في إسطنبول، كما توجد مقتنيات أخرى لدى بعض الدول العربية.

وطالب "العمري " وزارة الثقافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المنظمات المهتمة بالتراث لإعادة هذه المقتنيات إلى المدينة المنورة بالطرق السلمية.