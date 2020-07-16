شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": باقي 6 أيام على رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس على بداية الرصد الآلي لمخالفة " عدم وجود تأمين سار للمركبة " بعد 6 أيام فقط . نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس على بداية الرصد الآلي لمخالفة " عدم وجود تأمين سار للمركبة " بعد 6 أيام فقط . و دعت "المرور " قبل أيام ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة . الجدير بالذكر أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150ريالًا.

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