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شكرا لمتابعة خبر عن إقرار 3 مخالفات وعقوبات على المنشآت المستفيدة من تعويض "ساند" للمتأثرين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اعتمد وزير المواد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم الخميس تطبيق المخالفات والعقوبات على مخالفة قرارات الأمر الملكي بشأن الإستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند " للعاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا .
وتم اعتماد مخالفة " استبعاد العاملين بعد مدة صرف التعويض " ، وعقوبتها 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العاملين .
كما تم اعتماد مخالفة "عدم الإلتزام بدفع اجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض " ،وعقوبتها 10آلاف ريال ، وتتعدد بتعدد العاملين .
أما المخالفة الثالثة التي تم اعتمادها " عدم استئناف صاحب العمل دفع الأجور بعد انتهاء مدة التعويض " ، وعقوبتها 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العاملين .
ويأتي هذا القرار لحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتحسين بيئة العمل .
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