شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توضح مدى تأثير استقلال الجامعات الثلاث على مجانية التعليم وهيئة التدريس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة التعليم اليوم الخميس ان استقلال الجامعات الثلاث "جامعة الملك سعود ، والملك عبد العزيز ، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس.
وقالت الوزارة أن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة .
كما أكدت استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد اصدر أمر سامي بإستقلال الجامعات الثلاث بما يحقق رؤية المملكةفي تطوير مسار التعليم .
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