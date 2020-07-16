شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: يمكن لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية العدول عن النقل الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم بانه يمكن لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، العدول على حركة النقل الخارجي .

ويذكر أن الوزارة ، قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تلقي استفسارات المعلمين والمعلمات بشأن إجراءات حركة النقل الخارجي لهذا العام، من خلال نظام نور.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن الاستعلام عن إجراءات حركة النقل الخارجي خلال الفترة من 15/ 11/ 1441هـ وحتى 25/ 11/ 1441هـ.

وللإستعلام عن النقل الخارجي من خلال نظام نور إضغط الرابط التالي : هنا