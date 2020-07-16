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مواطن يرفض تعيين حكومي براتب 13 ألف ريال ليعمل في صيانة السيارات بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

في موقف استثنائي ، ضرب مواطن مثلاً يحتذى به في الطموح والمثابرة والخروج عن الصندوق المغلق لتفكير أغلب الشباب .

فعلى الرغم من توفر فرصة تعيين بوظيفة حكومية لـ "يوسف الجحدلي " براتب شهري 13 ألف ريال إلا أنه رفضها وأصر على مشروعه بالعمل في صيانة السيارات.

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وأكد "الجحدلي " انه تدرب في شركة لصيانة السيارات 6 سنوات ثم افتتح مركز لصيانة السيارات يعمل فيه مع شقيقه وعدد من العمالة بجدة ، وفقاً لـ " المدينة " .

وأضاف انه أتقن مهارات الصيانة وأصبح الزبائن يقصدونه ، فقرر الإستمرار بعمله الذي يطمح في توسعته مستقبلاً .

ووجه "الجحدلي " نصيحة للشباب بالتركيز في مهاراتهم وهوايتهم وعدم التفريط فيها .

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