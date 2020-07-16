شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: اقتران القمر والزهرة ونجم الدبران الأحمر قبل شروق شمس الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه يتوقع أن تشهد سماء المنطقة العربية غدا الجمعة وقبل شروق الشمس بساعتين تقريبا، باقتران هلال القمر مع كوكب الزهرة، وسينضم إليهما نجم الدبران الأحمر، في مثلث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.‏

وأضاف أبو زاهرة بأن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع ‏الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن ‏رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل‎.‎

ولفت إلى أنه باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط ‏المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر ‏فذلك الخط يمثل منظرا ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر‎ ، مردفا بأنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التليسكوب، ‏قرصه مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ‏ولكن نظرا لحركة الكواكب فإن حجم قرصه الظاهري سوف ‏يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض خلال الأشهر المقبلة.