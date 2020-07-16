شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التوأم عبدالله وإبراهيم المهووس يرويان قصة نجاحهم بمشروع المشروبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الطفلان التوأم عبدالله وإبراهيم المهووس، قصة نجاحهم في مشروعهم لتقديم المشروبات الذي ضربوا من خلاله مثل مشرف لأبناء المملكة ، من خلال مقطع فيديو.

وقال إبراهيم بأنهم فكروا بالمشروع منذ 3 سنوات ، مما لفت إليهم عبدالرحمن نطيري الذي تبنى الطفلين وأعلن عنهما ، وحققوا نجاحا في مشروعهم .

وقال عبدالله بأن تقسيم العمل فيما بينهما من خلال فرعين، كل منهم مسؤول عن فرع ويبدأ من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءا ثم يعودون الى المنزل، موضحين أن لديهم مشروبات مختلفة، حيث حققووا نجاح كبير وحضور مكثف .