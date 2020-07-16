"المرور" تنبه قائدي المركبات بتعليمات هامة قبل التوقف عند الإشارة الضوئية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس لتعليمات هامة لقائدى المركبات قبل التوقف عند الإشارة الضوئية . نبهت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس لتعليمات هامة لقائدى المركبات قبل التوقف عند الإشارة الضوئية . وأكدت "المرور" انه يجب على قائد المركبة قبل التوقف عند الإشارة إختيار المسار المناسب لوجهته . وقالت أنه يجب أن يلزم اليمين عند الإلتفاف لليمين ، واليسار عند الإلتفاف لليسار ، والمسار الأوسط عند المضي للأمام .

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