شكرا لمتابعة خبر عن نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحرة ، والليث ، والقنفذة ، وخليص ، والكامل ، والعرضيات والأجزاء الساحلية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .