شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يلتقي المفوض العام للأونروا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

واكد السفير السديري حرص المملكة العربية السعودية على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.

وأشاد السفير السديري بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

بدوره، ثمن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني دور المملكة العربية السعودية في دعم عمل وجهود الأونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين.