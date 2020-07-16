نتائج قبول جامعة طيبة 1411 – طالع الاسماء 2020

شهدت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 16 يوليو 2020، البحث عن أسماء الطلاب المقبولين بجامعة طيبة للفصل الدراسي الجديد 1441.

ونشرت جامعة طيبة بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء الطلاب المقبولين في الدراسة، مؤكدة أنه بإمكان جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة.

وطالبت جامعة طيبة من جميع الطلاب الظاهرة أسمائهم ضمن المقبولين بضرورة استكمال باقي إجراءات التسجيل لديها للانتساب، مع مراعا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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و تأسست جامعة طيبة في عام 2003 بعد دمج فرعي جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز، وتم تسمية الجامعة بهذا الاسم تيمنًا بأحد الأسماء التي تطلق على المدينة المنورة وهو طيبة.

وحصلت الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات السعودية بحسب التصنيف الأخير لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في فبراير 2019، شاركت الجامعة ضمن لجنة التحكيم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2671 إصابة و5488 حالة شفاء جديدة، في استمرار لتراجع عدد إصابات كورونا اليومية وارتفاع حالات الشفاء، وبذلك يلغ إجمالي الإصابات في المملكة 240,474، وإجمالي حالات التعافي 183,048، وإجمالي الوفيات 2325.