بالفيديو.. الخثلان: «شهادة الأعمى» مقبولة بشرطين

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حُكم شهادة الأعمى سواء في الأمور العادية أو الأمور التي تحتاج إلى رؤية، وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن شهادة الأعمى مقبولة إذا كان ثقة، فهو كغيره من الأشخاص، وكونه أعمى غير مؤثر في قبول شهادته.

وحول شهادة الأعمى في أمر يحتاج فيه إلى رؤية، قال الخثلان إنه إذا كان مطلوبًا من الأعمى أن يصف أمرًا يحتاج إلى توصيف ورؤية فهذا لا يتأتى من الأعمى، وهو أمر بديهي، إنما يشهد على أمر يمكنه أن يشهد فيه مثل أن هذا المال لفلان أو أن فلانًا اقترض من فلان أو أي أمور أخرى سمع بها.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضِّح حالات صلى فيه النبي «مأمومًا»

ما حُكم الاستدانة لشراء الأضحية؟.. الشيخ الخثلان يوضح