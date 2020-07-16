بالفيديو.. الخثلان: «شهادة الأعمى» مقبولة بشرطين

في الأمور العادية والتي تحتاج إلى «رؤية»
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حُكم شهادة الأعمى سواء في الأمور العادية أو الأمور التي تحتاج إلى رؤية، وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن شهادة الأعمى مقبولة إذا كان ثقة، فهو كغيره من الأشخاص، وكونه أعمى غير مؤثر في قبول شهادته.
وحول شهادة الأعمى في أمر يحتاج فيه إلى رؤية، قال الخثلان إنه إذا كان مطلوبًا من الأعمى أن يصف أمرًا يحتاج إلى توصيف ورؤية فهذا لا يتأتى من الأعمى، وهو أمر بديهي، إنما يشهد على أمر يمكنه أن يشهد فيه مثل أن هذا المال لفلان أو أن فلانًا اقترض من فلان أو أي أمور أخرى سمع بها.
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