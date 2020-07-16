3 نصائح من «المرور» في اختيار المسار المناسب عند الإشارة الضوئية

لضمان انسيابية الحركة..
أكّد المرور السعودي على ضرورة التزام قائد المركبة بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية.
وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية».
وقام المرور بنشر «إنفوجراف» جاء به: قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، تأكد من اختيارك المسار المناسب لوجهتك على النحو التالي:
– الزم المسار الأيمن للالتفاف لليمين.
– الزم المسار الأوسط للمضي للأمام.
– الزم المسار الأيسر للالتفاف لليسار.
وفي وقت سابق نشر «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنفوجراف بعنوان ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء جاء به ما يلي:
- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
- يجب التقيُّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيس بدون خدمة.
- إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.
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