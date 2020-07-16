التأمينات الاجتماعية تعدد حالات استحقاق عائلة المشترك المتوفى للمعاش

عددت التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش؛ حيث أوضحت الـ4 حالات المستحقة، وذلك عبر حسابها الرسمي للتأمينات على موقع «تويتر».

وأوضحت أن معاش الوفاة هو الذي يصرف لأفراد العائلة المستحقين بعد وفاة المشترك؛ حيث يوزع المعاش بالتساوي على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، وبنسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، وبنسبة 50% إذا كان المستحق شخصًا واحدًا.

وجاءت حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش كالآتي:

- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

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- إذا توفي المشترك وهو رأس العمل الخاضع للنظام وتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ120 شهرًا.

- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.

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