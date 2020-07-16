تطرقت للنسب التي يحصل عليها كل المستفيدين..
عددت التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش؛ حيث أوضحت الـ4 حالات المستحقة، وذلك عبر حسابها الرسمي للتأمينات على موقع «تويتر».
وأوضحت أن معاش الوفاة هو الذي يصرف لأفراد العائلة المستحقين بعد وفاة المشترك؛ حيث يوزع المعاش بالتساوي على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، وبنسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، وبنسبة 50% إذا كان المستحق شخصًا واحدًا.
وجاءت حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى للمعاش كالآتي:
- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
- إذا توفي المشترك وهو رأس العمل الخاضع للنظام وتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ120 شهرًا.
- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تعدد حالات استحقاق عائلة المشترك المتوفى للمعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.