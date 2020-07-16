السعودية اليوم / أمانة الطائف تعالج التشوه البصري وترفع أكثر من 10 آلاف طن من المخلفات



الطائف 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

دعمت أمانة الطائف الكوادر العاملة بنظافة المواقع السياحية لمواكبة التدفق السياحي اللافت بالمحافظة ، ورفعت خلال أسبوع واحد أكثر من 10 آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء ورفع الحيوانات النافقة .

كما عملت الامانة على معالجة المشوهات البصرية من خلال 4580 عملا ، شملت ازالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.

وعززت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أعمال الكنس ورفع المخلفات وإزالة المتروكات ومخرجات المنازل وتنظيف الشوارع والأحياء والمواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد ، وخصصت برنامجا لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة ومحيط المنتزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، تزامنناً مع ارتفاع الإقبال السياحي ، وجرى دعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة ، حيث يتم نفريع الحاويات عدة مرات وعلى مدار الساعة.

وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي يركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار ، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولاً بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية ، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة اسماعيل ابراهيم أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة ، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.

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13:39ت م

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