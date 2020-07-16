السعودية اليوم / صحة الجوف تبحث دعم برامج المراكز الصحية في المنطقة



سكاكا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

ناقشت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية في المنطقة، والخطط المستقبلية التي ستتركز على دعم مبادرات نماذج الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية الدكتور خالد بن إبراهيم القميزي ومدير عام صحة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ، والقيادات الصحية بصحة الجوف.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لبرامج الرعاية الصحية الأولية، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، ونماذج الرعاية الصحية التي يتم تطبيقها بالمراكز الصحية وفقًا لخطة التحول الوطني انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

وأكد الرويلي أن صحة الجوف تسعى إلى تعزيز برامج مراكز الرعاية الصحية ورفع أدائها بما يخدم المستفيدين من البرامج التي تقدمها، لافتًا إلى أن المراكز الصحية ستشهد تطورًا في تفعيل المبادرات والمسارات الصحية المنبثقة من نماذج الرعاية الصحية.

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13:27ت م

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